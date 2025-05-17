Подорожание продуктов в мае в Днепропетровской области является частью общей тенденции, заметной по всей Украине.

Подорожание продуктов в мае в Днепропетровской области ощутили жители региона при покупке основных продуктов — особенно мясных изделий, яиц и хлеба, сообщает Politeka.

Как информирует портал Минфин , по сравнению с прошлым месяцем цены на отдельные категории выросли на 5–10%, что напрямую повлияло на расходы семейного бюджета.

В частности, цена на яйца немного снизилась: «Наседка» (С1, 10 шт) стоит 62,90 грн против 73,80 в апреле. Но другие марки, например «Ясенсвит», подешевели незначительно: С1 (10 шт) — 73,63 гривны (в апреле — 73,40), С1 (18 шт) — 123,93 грн, что на несколько копеек дороже, чем раньше.

Среди хлебобулочных изделий хлеб пшеничный (нарезка 650 г) подорожал с 41,53 гривны до 43,65, а "Царь Хлеб" - с 43,38 до 47,17. В мясном сегменте больше выросли цены на свинину: грудинка — до 210,15 за кг, лопатка — 230,57, а ошейок — уже 330,10 (в апреле — 300,37). Буженина "Ятрань" выросла в стоимости с 570,70 грн до 603,53.

Среди рыбной продукции скумбрия подешевела с 210,20 до 206,55 гривен. Бакалея держится стабильно: гречка стоит 34,10, макароны — 35,23 за кг, с незначительным колебанием по сравнению с апрелем.

Подорожание продуктов в мае в Днепропетровской области показывает общую инфляционную тенденцию, охватывающую как базовые товары, так и мясные и молочку.

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