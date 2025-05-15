У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку, «Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткового експреса, а також впровадила новий графік руху потягів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосили в "Укрзалізниці".

Так, «Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд. Для зручності пасажирів у травні призначено додатковий поїзд №267/268, що курсуватиме за маршрутом Київ–Вінниця. Дати курсування: 18 та 25 травня.

Оновлений розклад виглядає наступним чином:

Відправлення зі столиці — о 08:33, прибуття до Вінниці — о 11:46.

Зворотний рейс із Вінниці — о 17:39, прибуття до столиці — о 20:42.

Поїзд складатиметься з купейних вагонів, обладнаних сидячими місцями. Корисна порада при виборі місця: непарні місця розташовані біля вікна, парні — ближче до дверей купе.

Підкреслимо також, що запустили ще один еспрес та ввели новий графік руху потягів з Києва. Він курсуватиме між одними з найбільших міст країни – Києвом і Дніпром. Втім, тимчасово – лише 16 і 18, 25 травня та 1 червня.

Новий потяг отримав номер 220/219. Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", оновлений маршрут з’єднає столицю з Дніпром і матиме зупинки на станціях Кам’янське (в обох напрямках) та станції ім. Тараса Шевченка у місті Сміла (у напрямку до Києва).

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