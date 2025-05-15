В связи с увеличением пассажиропотока, «Укрзализныця» объявила о запуске дополнительного экспресса, а также внедрила новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net .

Об изменениях объявили в "Укрзализныце".

Да, «Укрзализныця» запускает дополнительный поезд. Для удобства пассажиров в мае предназначен дополнительный состав №267/268, который будет курсировать по маршруту Киев–Винница. Даты курсирования: 18 и 25 мая.

Обновленное расписание выглядит следующим образом:

Отправление из столицы - в 08:33, прибытие в Винницу - в 11:46.

Обратный рейс из Винницы – в 17:39, прибытие в столицу – в 20:42.

Состав состоит из купейных вагонов, оборудованных сидячими местами. Полезный совет при выборе места: нечетные места расположены у окна, парные – ближе к двери купе.

Подчеркнем также, что запустили еще один эспресс и ввели новый график движения поездов из Киева. Он будет курсировать между одними из самых больших городов страны – украинской столицы и Днепром. Впрочем, временно – только 16 и 18, 25 мая и 1 июня.

Новый экспресс получил номер 220/219. Согласно сообщению "Укрзализныци", обновленный маршрут соединит столицу с Днепром и будет иметь остановки на станциях Каменское (в обоих направлениях) и станции им. Тараса Шевченко в городе Смела.

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