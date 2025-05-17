У травні 2025 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, тож розповідаємо, до яких цифр готуватися в платіжках.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, перш за все, торкнеться електроенергії, повідомляє Politeka.

Згідно з урядовими рішеннями, з 1 травня 2025 року у місті вводиться єдина ціна на електроенергію: 4,32 грн за кіловат. Такий показник застосовуватись для всіх категорій споживачів, включаючи тих, хто користується електричним опаленням. Тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стане помітним для багатьох.

До кінця квітня для власників будинків з електричним опаленням ще діяла пільговова вартість. Для тих, хто споживав до 2000 кВт\год на місяць, ціна залишалася на рівні 2,64. За перевищення цього ліміту, доводилося платити вже 4,32. Але у травні у всіх буде єдина вартість.

Що стосується ціни на газ, то наразі зміни не передбачені. Вартість газу для побутових споживачів залишатиметься стабільною до кінця року, і кубометр коштуватиме 7,96. Але для багатьох українців в цьому місяці додасться ще одна платіжка за технічне обслуговування газових мереж.

Це нова стаття витрат, яка буде надходити за перевірку газових труб та обладнання в будинках. Згідно з новими правилами, перевірки проводитимуться залежно від віку будинку: якщо йому менше 25 років, огляд відбуватиметься раз на п’ять років, а для будинків старших — раз на три роки.

Для багатоквартирних будинків ця перевірка стане обов’язковою, і саме за неї споживачі отримають так звану "третю платіжку". Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі торкнеться багатьох мешканців.

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