В мае 2025 года произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, поэтому рассказываем, к каким цифрам готовиться в платежках.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре , прежде всего, коснется электроэнергии, сообщает Politeka.

Согласно правительственным решениям, с 1 мая 2025 г. в городе вводится единая цена на электроэнергию: 4,32 грн за киловатт. Такой показатель применяться для всех категорий потребителей, включая тех, кто пользуется электрическим отоплением. Потому повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре станет заметным для многих.

До конца апреля для владельцев домов с электрическим отоплением еще действовала льготная стоимость. Для тех, кто потреблял до 2000 кВтч в месяц, цена оставалась на уровне 2,64. За превышение этого лимита приходилось платить уже 4,32. Но в мае у всех будет единая стоимость.

Что касается цены на газ, то изменения в настоящее время не предусмотрены. Стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться стабильной до конца года и кубометр будет стоить 7,96. Но для многих украинцев в этом месяце будет добавлена ​​еще одна платежка за техническое обслуживание газовых сетей.

Это новая статья расхода, которая будет поступать за проверку газовых труб и оборудования в домах. Согласно новым правилам, проверки будут проводиться в зависимости от возраста дома: если ему меньше 25 лет, осмотр будет происходить раз в пять лет, а для старших домов — раз в три года.

Для многоквартирных домов эта проверка станет обязательной, и именно за нее потребители получат так называемую третью платежку. Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре коснется многих жителей.

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