Синоптики вже опублікували прогноз погоди у Львові на 14 травня та розповіли про цей день.

Прогноз погоди у Львові на 14 травня обіцяє похмурий і дощовий день, який може вплинути на плани містян, повідомляє Politeka.

У середу впродовж усього дня в місті триматиметься хмарна погода. Вдень і ввечері очікується дрібний дощ, який з часом посилюватиметься. Температура повітря коливатиметься від +4°C вранці до +13°C вдень і залишатиметься стабільною до вечора. Вітер буде слабким у першій половині доби — до 0.9 м/с, проте вже після обіду його швидкість сягатиме понад 4 м/с. Атмосферний тиск протягом дня поступово знижуватиметься від 737 мм рт. ст. до 733 мм. Вологість повітря коливатиметься від 88% вночі до 53% вдень, що разом із опадами створить вологу та прохолодну атмосферу.

Ймовірність опадів різко зросте в другій половині дня — до 40% ввечері. Такі погодні умови традиційно вважаються прикметними: згідно з народним прогнозом, негода 14 травня може передвіщати холодну зиму, тоді як ясний схід сонця — гарне та сонячне літо. Цього дня у давнину прощалися з весною та зустрічали проліття — пору перед літом.

Прогноз погоди у Львові на 14 травня свідчить, що дощовики й теплі речі цього дня стануть у пригоді. Не забудьте взяти з собою парасольку та подбати про комфорт під час пересування містом.

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