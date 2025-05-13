Синоптики уже опубликовали прогноз погоды во Львове на 14 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды во Львове на 14 мая сулит пасмурный и дождливый день, который может повлиять на планы горожан, сообщает Politeka.

В среду весь день в городе будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидается мелкий дождь, который будет со временем усиливаться. Температура воздуха будет колебаться от +4°C утром до +13°C днем ​​и будет оставаться стабильной до вечера. Ветер будет слабым в первой половине суток до 0.9 м/с, однако уже после обеда его скорость будет достигать более 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно снижаться от 737 мм рт. ст. до 733 мм. Влажность воздуха будет колебаться от 88% ночью до 53% днем, что вместе с осадками создаст влажную и прохладную атмосферу.

Вероятность осадков резко возрастет во второй половине дня – до 40% вечером. Такие погодные условия традиционно считаются примечательными: согласно народному прогнозу, непогода 14 мая может предвещать холодную зиму, тогда как ясный восход солнца — хорошее и солнечное лето. В этот день в старину прощались с весной и встречали пролети — пору перед летом.

Прогноз погоды во Львове на 14 мая свидетельствует, что дождевики и теплые вещи в этот день пригодятся. Не забудьте взять с собой зонт и позаботиться о комфорте во время передвижения по городу.

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