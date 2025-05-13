Місцеві мешканці часто зводять кінці з кінцями, тому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові може бути актуальною для багатьох.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається благодійними організаціями, які працюють в умовах нестабільності та війни, повідомляє Politeka.

Однією з ключових структур, що забезпечує літніх людей базовими речами, залишається Карітас. Разом із Caritas Internationalis ця організація реалізує програму Emmergency Appeal 24, основна мета якої – задовольнити першочергові потреби постраждалих від бойових дій.

Ідеться про найнеобхідніше: їжу, гігієнічні засоби, речі першої потреби. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові є частиною цієї ширшої програми, і на сьогодні це одна з реальних можливостей отримати підтримку тим, хто опинився у скрутному становищі.

З огляду на примусову евакуацію з небезпечних територій, організатори акцентують увагу саме на літніх людях, які не завжди можуть швидко адаптуватися до змін і часто лишаються без підтримки родичів.

У межах ініціативи вони можуть отримати продуктові набори, засоби гігієни, включаючи спеціальні комплекти для жінок, чоловіків, людей з інвалідністю та дітей. Також передбачена видача спальних мішків.

У нашій області також діє транзитний пункт, де координують евакуацію та надають першу оперативну підтримку людям, які щойно залишили небезпечні регіони. Там можна не лише отримати речі, а й перепочити та спланувати подальші кроки.

Окремо гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові передбачена і від фонду Карітас-Спес. У самому місті триває роздача безкоштовних продуктових пакетів для соціально незахищених груп. Прийти по підтримку можна на вулицю Гоголя, 4 у будні дні з 10 до 13 години.

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