Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається фондом «Право на захист» у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.
Її мета — допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто повернувся з-за кордону, інтегруватися у нові громади та забезпечити гідні умови проживання.
Фіндопомога компенсує вартість оренди житла на строк до шести місяців. Учасники програми мають самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці — ці витрати будуть компенсовані.
Участь можуть взяти ВПО та українці, які повернулися з-за кордону і відповідають одному з наступних критеріїв:
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Проживають у місцях тимчасового перебування (МТП), які:
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входять до переліку, затвердженого постановою КМУ №930;
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функціонують у приміщеннях, не пристосованих для довгострокового проживання (наприклад, школи, дитсадки, медзаклади) і підлягають розформуванню;
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є модульними містечками.
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Мешкають у винайманому житлі з незадовільними умовами.
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Перебувають під загрозою виселення з орендованого житла.
Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається за умов:
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Домогосподарство має мати чіткий план на майбутнє щодо здобуття фінансової спроможності сплачувати оренду після завершення (наприклад, працевлаштування, підвищення кваліфікації, започаткування власної справи тощо).
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Жоден член родини не має брати участь або брати раніше участь у інших програмах фіндопомоги на оренду житла або отримувати державну субсидію на такі витрати.
Контактна інформація для консультацій - гаряча лінія фонду: 0 800 750 104.
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