Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається фондом «Право на захист» у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Її мета — допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто повернувся з-за кордону, інтегруватися у нові громади та забезпечити гідні умови проживання.

Фіндопомога компенсує вартість оренди житла на строк до шести місяців. Учасники програми мають самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці — ці витрати будуть компенсовані.

Участь можуть взяти ВПО та українці, які повернулися з-за кордону і відповідають одному з наступних критеріїв:

  • Проживають у місцях тимчасового перебування (МТП), які:

    • входять до переліку, затвердженого постановою КМУ №930;

    • функціонують у приміщеннях, не пристосованих для довгострокового проживання (наприклад, школи, дитсадки, медзаклади) і підлягають розформуванню;

    • є модульними містечками.

  • Мешкають у винайманому житлі з незадовільними умовами.

  • Перебувають під загрозою виселення з орендованого житла.

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Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається за умов:

  • Домогосподарство має мати чіткий план на майбутнє щодо здобуття фінансової спроможності сплачувати оренду після завершення (наприклад, працевлаштування, підвищення кваліфікації, започаткування власної справи тощо).

  • Жоден член родини не має брати участь або брати раніше участь у інших програмах фіндопомоги на оренду житла або отримувати державну субсидію на такі витрати.

Контактна інформація для консультацій - гаряча лінія фонду: 0 800 750 104.

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