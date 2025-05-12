Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області компенсує вартість оренди житла.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається фондом «Право на захист» у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Її мета — допомогти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто повернувся з-за кордону, інтегруватися у нові громади та забезпечити гідні умови проживання.

Фіндопомога компенсує вартість оренди житла на строк до шести місяців. Учасники програми мають самостійно знайти житло та оплатити перші два місяці — ці витрати будуть компенсовані.

Участь можуть взяти ВПО та українці, які повернулися з-за кордону і відповідають одному з наступних критеріїв:

Проживають у місцях тимчасового перебування (МТП), які: входять до переліку, затвердженого постановою КМУ №930; функціонують у приміщеннях, не пристосованих для довгострокового проживання (наприклад, школи, дитсадки, медзаклади) і підлягають розформуванню; є модульними містечками.

Мешкають у винайманому житлі з незадовільними умовами.

Перебувають під загрозою виселення з орендованого житла.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області надається за умов:

Домогосподарство має мати чіткий план на майбутнє щодо здобуття фінансової спроможності сплачувати оренду після завершення (наприклад, працевлаштування, підвищення кваліфікації, започаткування власної справи тощо).

Жоден член родини не має брати участь або брати раніше участь у інших програмах фіндопомоги на оренду житла або отримувати державну субсидію на такі витрати.

Контактна інформація для консультацій - гаряча лінія фонду: 0 800 750 104.

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