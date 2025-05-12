Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области компенсирует стоимость аренды жилья.

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется фондом «Право на защиту» в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Ее цель — поддержка внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и вернувшимся из-за границы интегрироваться в новые общины и обеспечить достойные условия проживания.

Финпомощь компенсирует стоимость аренды жилья на срок до шести месяцев. Участники программы должны самостоятельно найти дом и оплатить первые два месяца – эти расходы будут компенсированы.

Участие могут принять ВПЛ и украинцы, которые вернулись из-за границы и отвечают одному из следующих критериев:

Проживают в местах временного пребывания (МТП), которые: входят в перечень, утвержденный постановлением КМУ №930; функционируют в помещениях, не приспособленных для долгосрочного проживания (например, школы, детсады, медучреждения) и подлежат расформированию; являются модульными городками.

Обитают в съемном жилье с неудовлетворительными условиями.

Находятся под угрозой выселения из арендуемого жилья.

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется при условии:

Домохозяйство должно иметь четкий план на будущее по получению финансовой способности платить аренду после завершения (например, трудоустройство, повышение квалификации, начало собственного дела и т.п.).

Ни один член семьи не должен участвовать или принимать участие в других программах финпомощи на аренду жилья или получать государственную субсидию на такие расходы.

Контактная информация для консультаций – горячая линия фонда: 0 800 750 104.

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