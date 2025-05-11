Містянам вже надали графік відключення води в Києві на тиждень з 12 по 18 травня, тож розповідаємо детальніше про обмеження.

Відключення води в Києві на тиждень з 12 по 18 травня передбачають, що у цей період знову заплановані масштабні гідравлічні випробування тепломереж, повідомляє Politeka.

Як інформують у компанії "Євро-Реконструкція", це, на жаль створить певні незручності в кількох районах і призведе до графіку відключення води в Києві на тиждень з 12 по 18 травня.

Так, мешканці Дарницького та Дніпровського районів змушені будуть тимчасово обійтись без гарячого душу, і це триватиме до понеділка. Відомо, що цьогорічні випробування проводитимуться за стандартною процедурою, яка дозволяє перевірити стан трубопроводів перед початком опалювального сезону.

Під час гідравлічних випробувань систему заповнюють рідиною під підвищеним тиском. Це дає змогу виявити будь-які слабкі місця чи зношені ділянки, щоб мінімізувати ризик аварій чи серйозних проривів, які можуть статися в холодну пору року. Відсутність гарячого водопостачання обумовлена тим, що така перевірка необхідна для підготовки до зими.

Як повідомила «Євро-Реконструкція», яка обслуговує цей сегмент тепломереж на Лівобережжі столиці, відключення води в Києві на тиждень з 12 по 18 травня торкнуться лише тих споживачів, які підключені до мереж цього підприємства.

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