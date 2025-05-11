Горожанам уже предоставили график отключения воды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая, так что рассказываем подробнее об ограничениях.

Отключение воды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая предполагает, что в этот период снова запланированы масштабные гидравлические испытания теплосетей, сообщает Politeka.

Как информируют в компании "Евро-Реконструкция", это, к сожалению, создаст определенные неудобства в нескольких районах и приведет к графику отключения воды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая.

Да, жители Дарницкого и Днепровского районов вынуждены будут временно обойтись без горячего душа, и это будет продолжаться до понедельника. Известно, что испытания будут проводиться по стандартной процедуре, которая позволяет проверить состояние трубопроводов перед началом отопительного сезона.

При гидравлических испытаниях систему заполняют жидкостью под повышенным давлением. Это позволяет обнаружить какие-либо слабые места или изношенные участки, чтобы минимизировать риск аварий или серьезных прорывов, которые могут произойти в холодное время года. Отсутствие горячего водоснабжения обусловлено тем, что такая проверка необходима для подготовки к зиме.

Как сообщила «Евро-Реконструкция», обслуживающая этот сегмент теплосетей на Левобережье столицы, отключения воды в Киеве на неделю с 12 по 18 мая затронут только тех потребителей, которые подключены к сетям этого предприятия.

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