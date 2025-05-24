Пенсіонери, які мають статус ВПО, перебувають на непідконтрольних територіях або за кордоном, можуть поновити виплату пенсії в Запоріжжі, дотримуючись простих процедур.

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проживають на непідконтрольних територіях або перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з проблемами у виплаті пенсії в Запоріжжі чи інших містах, повідомляє Politeka.

Це може статися якщо ви не пройшли фізичну ідентифікацію або на вашому банківському рахунку не було руху коштів більше 6 місяців, і Головне управління ПФУ в Запорізькій області розповідає, що робити в такому випадку.

У таких випадках виплата припиняється, проте її можна поновити.

Для відновлення отримання пенсії в Запоріжжі необхідно звернутися до ПФУ. У заяві потрібно вказати банківський рахунок, на який має бути перераховано пенсійні кошти, а також пройти фізичну ідентифікацію. Це можна зробити особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис “Дія. Підпис” (Дія ID) та пройти ідентифікацію через відеоконференцзв’язок.

Для громадян, які перебувають за кордоном, є можливість надіслати письмову заяву, підтверджену документом про засвідчення факту життя, зробленим через дипломатичну установу. Заяву потрібно надіслати звичайною поштою за місцем реєстрації.

Пенсійний фонд України прийме рішення про поновлення виплати пенсії в Запоріжжі, якщо фізичну ідентифікацію буде пройдено протягом року з моменту припинення.

Згідно з останніми змінами, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій, повинні підтвердити факт неотримання грошей від органів Пенсійного фонду Російської Федерації. Це робиться через повідомлення органу ПФУ у заяві довільної форми.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік автобусів у Запоріжжі: жителів попередили про зміни на шляху.

Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.