Пенсионеры, имеющие статус ВПЛ, находящиеся на неподконтрольных территориях или за рубежом, могут возобновить выплату пенсии в Запорожье, соблюдая простые процедуры.

Пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающие на неподконтрольных территориях или находящиеся за границей, могут столкнуться с проблемами в выплате пенсии в Запорожье или других городах, сообщает Politeka.

Это может произойти, если вы не прошли физическую идентификацию или на вашем банковском счете не было движения средств более 6 месяцев, и Главное управление ПФУ в Запорожской области рассказывает, что делать в таком случае.

В таких случаях выплата прекращается, однако ее можно восстановить.

Для возобновления получения пенсии в Запорожье необходимо обратиться в ПФУ. В заявлении следует указать банковский счет, на который должны быть перечислены пенсионные средства, а также пройти физическую идентификацию. Это можно сделать лично или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись "Дія. Підпис" (Дія ID) и пройти идентификацию через видеоконференцсвязь.

Для граждан, находящихся за границей, есть возможность отправить письменное заявление, подтвержденное документом об удостоверении факта жизни, сделанным через дипломатическое учреждение. Заявление необходимо отправить обычной почтой по месту регистрации.

Пенсионный фонд Украины примет решение о возобновлении выплаты пенсии в Запорожье, если физическая идентификация будет пройдена в течение года с момента прекращения.

Согласно последним изменениям, граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие с таких территорий, должны подтвердить факт неполучения денег от органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Это делается посредством уведомления органа ПФУ в заявлении произвольной формы.

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