Місцеві мешканці вже давно чекають моменту, коли почне діяти нова система оплати за проїзд у Запоріжжі, тож розповідаємо деталі.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає, що містяни зможуть купувати квиток у міському транспорті за допомогою нової муніципальної картки, повідомляє Politeka.

Що це означає для місцевих та як працюватиме нова система оплати за проїзд у Запоріжжі, розповіли у міськраді.

Три місяці тому в місті стартував тестовий запуск транспортної картки «Січ», яка вже змінила підхід до купівлі квитка у транспорті. Завдяки ній стало можливим автоматизувати процес і значно полегшити облік пасажиропотоку, а також зробити пересування містом зручнішим.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає, що першим етапом впровадження стало тестування серед пільговиків і студентів. За цей час було видано 377 карток для студентів під назвою «Січ Студентська» та 98 пільгових, які дозволяють безготівково платити у маршрутках.

Згодом у облцентрі з’явиться універсальна картка, яка буде доступна для всіх мешканців. Вона дозволить оплачувати як разові, так і місячні проїзні квитки. Крім того, для зручності жителів міста на базі КП «Запоріжелектротранс» планується встановлення терміналів для автоматичної видачі.

Нагадаємо, що наразі для студентів і школярів у місті вже діють знижки на пересування облцентром.

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