Цього року грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі від благодійного фонду «Право на захист» була розширена.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається для тих, хто відповідає певним категоріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, яким критеріям потрібно відповідати та як зареєструватися.

Так, у 2025 році благодійний фонд «Право на захист» продовжує реєстрацію українців для отримання коштів, однак не у всіх містах, де це було доступно раніше. Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі здійснюється за підтримки УВБК ООН.

Виплати у розмірі 3600 гривень на особу за три місяці (що виплачується одноразово в сумі 10 800 гривень) надається наступним категоріям осіб:

Внутрішньо переміщеним особам, які здобули цей статус не більше шести місяців тому.

Українцям, які повернулися на своє постійне місце проживання після вимушеної евакуації з іншої області або з-за кордону після 24 лютого 2022 року.

Обов'язковою умовою є те, що доходи на одного члена сім'ї не повинні перевищувати 5400 гривень на місяць.

Також необхідно потрапляти хоча б під одну з наступних категорій вразливості:

Одна з батьків-одинак з дітьми до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старші).

Одна з сімей, що складаються з одиноких осіб похилого віку (55 років і старше) або старшої людини з дітьми до 18 років.

Сім'ї, члени яких мають інвалідність або страждають від хронічних захворювань.

Цього року грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі була розширена. Реєстраційні пункти тепер також діють у таких містах: Дніпро, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків, Чернігів.

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