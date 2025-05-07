В этом году денежная помощь для пенсионеров в Запорожье от благотворительного фонда «Право на защиту» было расширено.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется тем, кто отвечает определенным категориям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, каким критериям нужно удовлетворять и как зарегистрироваться.

Да, в 2025 году благотворительный фонд «Право на защиту» продолжает регистрацию украинцев для получения средств, однако не во всех городах, где это было доступно ранее. Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье осуществляется при поддержке УВБК ООН.

Выплаты в размере 3600 гривен на человека за три месяца (выплачиваемое единовременно в сумме 10 800 гривен) предоставляется следующим категориям лиц:

Внутри перемещенным лицам, получившим этот статус не более шести месяцев назад.

Украинцам, вернувшимся на свое постоянное место жительства после вынужденной эвакуации из другой области или из-за границы после 24 февраля 2022 года.

Обязательным условием есть то, что доходы на одного члена семьи не должны превышать 5400 гривен в месяц.

Также необходимо попадать хотя бы под одну из следующих категорий уязвимости:

Один из родителей-одиночек с детьми до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше).

Одна из семей, состоящих из одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или старшего человека с детьми до 18 лет.

Семьи, члены которых имеют инвалидность или страдают хроническими заболеваниями.

В этом году денежная помощь для пенсионеров в Запорожье была расширена. Регистрационные пункты теперь также действуют в таких городах: Днепр, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков, Чернигов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.