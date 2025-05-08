Местные жители уже давно ждут момента, когда начнет действовать новая система оплаты за проезд в Запорожье, так что рассказываем детали.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье предусматривает, что горожане смогут покупать билет в городском транспорте с помощью новой муниципальной карты, сообщает Politeka.

Что это значит для местных и как будет работать новая система оплаты за проезд в Запорожье, рассказали в горсовете.

Три месяца назад в городе стартовал тестовый запуск транспортной карты «Січ», которая уже изменила подход к покупке билета в транспорте. Благодаря ей стало возможным автоматизировать процесс и значительно облегчить учет пассажиропотока, а также сделать передвижение по городу более удобным.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье предполагает, что первым этапом введения стало тестирование среди льготников и студентов. За это время было выдано 377 карт для студентов под названием «Сечь Студенческая» и 98 льготных, которые позволяют безналично платить в маршрутках.

Впоследствии в облцентре появится универсальная карта, которая будет доступна всем жителям. Она позволит оплачивать как разовые, так и месячные проездные билеты. Кроме того, для удобства жителей города на базе КП «Запорожэлектротранс» планируется установка терминалов для автоматической выдачи.

Напомним, что для студентов и школьников в городе уже действуют скидки на передвижение по облцентру.

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