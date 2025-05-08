Графік відключення світла в Житомирській області в травні 2025 року торкнеться чималої кількості місцевих жителів.

Графік відключення світла в Житомирській області в травні 2025 року передбачає тимчасові знеструмлення в низці населених пунктів регіону у зв’язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Politeka.

За інформацією енергетиків, вимикатимуть щоденно з 09:00 до 17:00 у різних селах, починаючи з 9.05.

Так, 9 числа електропостачання буде відсутнє у селі Дерганівка на вул. Березина, в Карабчиєві на Садибі та у Мусіївці на Шевченка і Лісовій. Наступного робочого дня — 12 числа — планові роботи заплановані у селах Березянка (Шкільна) та знову Дерганівка. Протягом 13 числа без світла залишатимуться Верхівня (Заріччя, Гетьманська), Зарудинці (Шкільна, Набережна), Карабчиїв (Заріччя, Кооперативна). 14 числа роботи продовжаться у цих же населених пунктах, а також у Мусіївці.

15 травня без електроенергії залишаться вулиці у Зарудинцях, Карабчиєві та Верхівні. Наступного дня, 16 травня, відключення очікують на жителів сіл Вишневе на Яблуневій та Заріччя (СВК «Ружинський»). 19–20 травня роботи знову повернуться до Березянки, Дерганівки та селища Ружин (пров. Стаховського, вулиця Індустріальна).

Енергетики звертаються до громадян із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Актуальний графік відключення світла в Житомирській області в травні 2025 року рекомендовано перевіряти на офіційних ресурсах енергокомпанії, оскільки через погодні умови або технічні обставини можливі зміни.

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