График отключения света в Житомирской области в мае 2025 года коснется много местных жителей.

График отключения света в Житомирской области в мае 2025 г. предусматривает временные обесточивания в ряде населенных пунктов региона в связи с проведением плановых технических работ, сообщает Politeka.

По информации энергетиков ,будут выключать ежедневно с 09:00 до 17:00 в разных селах, начиная с 9.05.

Так, 9 числа электроснабжения будет отсутствовать в селе Дергановка по ул. Березина, в Карабчиево на Усадьбе и в Мусеевке на Шевченко и Лесной. На следующий рабочий день – 12 числа – плановые работы запланированы в селах Березянка (Школьная) и снова Дергановка. В течение 13 числа без света останутся Верховня (Заречье, Гетманская), Зарудинцы (Школьная, Набережная), Карабчиев (Заречье, Кооперативная). 14 числа работы продолжатся в этих же населенных пунктах, а также Мусиевке.

15 мая без электроэнергии останутся улицы в Зарудинце, Карабчие и Верховне. На следующий день, 16 мая, отключения ожидают жителей сел Вишневое на Яблоневой и Заречье (СПК «Ружинский»). 19–20 мая работы снова вернутся в Березянку, Дергановку и поселок Ружин (пер. Стаховского, улица Индустриальная).

Энергетики обращаются к гражданам с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств.

Актуальный график отключения света в Житомирской области в мае 2025 года рекомендовано проверять на официальных ресурсах энергокомпании, поскольку из-за погодных условий или технических обстоятельств возможны изменения.

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