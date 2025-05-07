ДТЕК запроваджує на четвер, 8 травня 2025 року, нові місцеві графіки відключення світла для Київської області.

Енергетики розповіли про ускладнену ситуацію в українській енергосистемі та заплановані на 8 травня 2025 року графіки відключення світла в Київській області, пише Politeka.

Споживання електроенергії по Україні тримається на високому рівні. Головна причина цього – значне похолодання, а також хмарність, яка перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і розвантаженню загальної мережі.

Через це "Укренерго" звертається до українців із проханням ощадливо використовувати електроенергію та за можливості не вмикати протягом дня з 8 години ранку до 22 вечора одразу по кілька потужних електроприладів. Краще перенести використання таких приладів на ніч.

ДТЕК попереджає, що в Київській області 8 травня 2025 року проводитимуться профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям, через які доведеться застосувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що графіки відключення світла 8 травня діятимуть у межах Пірнівської територіальної громади Вишгородського району. З 8:30 до 19:00 буде знеструмлено частину села Лебедівка по вулицях Деснянській, Затишній, Калиновій, Сагайдачного, Садовій, Сваромській, Травневій, Шевченка, Ярослава Мудрого, Урочище "Рябіна", провулках Лісовий, Польовий, Ягідний.

Для Києва та інших населених пунктів області про планові знеструмлення поки не повідомлялося, але ситуація може змінитися, за актуальною інформацією стежте на сторінці ДТЕК.

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