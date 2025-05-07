ДТЭК вводит на четверг, 8 мая 2025 года, новые местные графики отключения света для Киевской области.

Энергетики рассказали об усложненной ситуации в украинской энергосистеме и запланированых на 8 мая 2025 года графиках отключения света в Киевской области, пишет Politeka.

Потребление электроэнергии в Украине держится на высоком уровне. Главная причина этого – значительное похолодание, а также облачность, препятствующая эффективной работе бытовых солнечных электростанций и разгрузке общей сети.

Поэтому "Укрэнерго" обращается к украинцам с просьбой бережно использовать электроэнергию и по возможности не включать в течение дня с 8 часов утра до 22 вечера сразу по несколько мощных электроприборов. Лучше перенести использование таких устройств на ночь.

ДТЭК предупреждает, что в Киевской области 8 мая 2025 будут проводиться профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций, из-за чего придется применить локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что графики отключения света 8 мая будут действовать в пределах Пирновской территориальной общины Вышгородского района. С 8:30 до 19:00 будет обесточена часть села Лебедевка по улицам Деснянской, Уютной, Калиновой, Сагайдачного, Садовой, Сваромской, Майской, Шевченко, Ярослава Мудрого, Урочище "Рябина", переулках Лесной, Полевой, Ягодный.

Для Киева и других населенных пунктов области о плановых обесточиваниях пока не сообщалось, но ситуация может измениться, за актуальной информацией следите на странице ДТЭК.

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