Експерти поділилися прогнозом погоди для Києва та області на четвер, 8 травня 2025 року, та попередили про дві небезпеки.

Для Києва та області прогноз погоди на 8 травня 2025 року обіцеє короткочасне припинення опадів та навіть трохи сонечка, повідомляє Politeka.

Протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північного напрямку, помірний, від пʼяти до десяти метрів за секунду.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на ніч оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища – на поверхні ґрунту заморозки становитимуть 0-3 градусів, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності та є загрозою для ранньоквітучих плодових дерев та інших рослин.

Температура повітря в Київській області при цьому, як передбачає прогноз погоди на 8 травня 2025 року, становитиме в нічні години від +1 до +6 тепла, а в денні – максимум до +9+14.

У Києві прогноз погоди на 8 травня обіцяє вночі +4+6 градусів тепла, вдень до +12+14.

Крім того, Укргідрометцентр попереджає, що з середи по субо, 7-10 числа, в столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому варто бути особливо обережними з відкритим вогнем.

Синоптикиня Наталка Діденко додала, що з пʼятниці в Україні знову переважатиме висока вологість та періодичні дощі. Температура повітря при цьому піде вгору та буде комфортною, без літньої спеки.

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