Эксперты поделились прогнозом погоды для Киева и области на четверг, 8 мая 2025 года, и предупредили о двух опасностях.

Для Киева и области прогноз погоды на 8 мая 2025 года обещает кратковременное прекращение осадков и даже немного солнышка, сообщает Politeka.

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления, умеренный, от пяти до десяти метров в секунду.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, на ночь объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях – на поверхности почвы заморозки составят 0-3 градуса, что соответствует первому (желтому) уровню опасности и представляет угрозу для раннецветущих плодовых деревьев и других растений.

Температура воздуха в Киевской области при этом, как предполагает прогноз погоды на 8 мая 2025 года, составит в ночные часы от +1 до +6 тепла, а в дневные – максимум до +9+14.

В Киеве прогноз погоды на 8 мая обещает ночью +4+6 градусов тепла, днем ​​до +12+14.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает, что со среды по субботу, 7-10 числа, в столице объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому следует быть особенно осторожными с открытым огнем.

Синоптикиня Наталья Диденко добавила, что с пятницы в Украине снова будет преобладать высокая влажность и периодические дожди. Температура воздуха при этом пойдет вверх и будет комфортной, без летней жары.

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