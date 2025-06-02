Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Сумській області реалізується Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом і ВПП ООН.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Сумській області та інших регіонах бойових дій надається Всесвітньою продовольчоїю програмою ООН, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство соціальної політики України.

Програма передбачає грошові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю, які не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.

З серпня 2023 року проєкт реалізується Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом і ВПП ООН. Його мета – підтримка українців з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або потенційних бойових дій. Наразі щомісяця допомогу отримують близько 507 тисяч громадян на загальну суму 272 млн гривень.

Виплата є диференційованою: розмір допомоги – це різниця між фактичною пенсією або соціальною виплатою та сумою у 3 250 грн. Наприклад, якщо людина отримує 2 700 грн, їй додатково нараховується 550 грн.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Сумській області та ще восьми областях (Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська) надходить автоматично – додатково звертатися не потрібно. Виплати нараховуються тим же способом, що й основна пенсія – на картку або через Укрпошту.

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