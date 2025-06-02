Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области реализуется Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и КПН ООН.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области и других регионах боевых действий предоставляется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Министерство социальной политики Украины .

Программа предусматривает денежные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью, не получающих пособия от других международных организаций.

С августа 2023 г. проект реализуется Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и ВПП ООН. Его цель – поддержка украинцев из самых уязвимых категорий, проживающих на территориях активных или потенциальных боевых действий. В настоящее время ежемесячно помощь получают около 507 тысяч граждан на общую сумму 272 млн гривен.

Выплата дифференцирована: размер пособия – это разница между фактической пенсией или социальной выплатой и суммой в 3 250 грн. Например, если человек получает 2700 грн, ему дополнительно начисляется 550 грн.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области и в восьми областях (Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская) поступает автоматически – дополнительно обращаться не нужно. Выплаты начисляются тем же способом, что и основная пенсия – на карту или через Укрпочту.

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