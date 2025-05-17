Українцям розповіли, як оформити одноразову матеріальну допомогу у Харкові.

Мешканці Харкова та області, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, можуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги від обласної влади, передає Politeka.

Одноразова адресна грошова допомога призначена для таких категорій громадян:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), особливо ті, хто втратив житло або залишився без доходів.

Сім’ї загиблих військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок війни.

Особи, які перебували в полоні або були незаконно утримувані під час окупації.

Особи з інвалідністю, у тому числі ті, хто її отримав через воєнні дії.

Малозабезпечені сім’ї чи ті, що перебувають у складних життєвих обставинах (втрата годувальника, тяжка хвороба тощо).

Особи, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, таких як обстріли, пожежі, затоплення тощо.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) ,місцевої ради (ЦНАП) особисто, через офіційний сайт/електронну пошту.

Потрібно написати заяву у довільній формі, за зразком, який зазвичай надають на місці.

Необхідні документи:

Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП).

Довідка ВПО (за наявності).

Документи, що підтверджують складні життєві обставини (довідки, акти, медичні висновки тощо).

Банківські реквізити для перерахування коштів.

Заяви розглядаються Комісією з питань надання одноразової адресної грошової допомоги. Розгляд може тривати кілька тижнів.

Сума виплати визначається індивідуально, залежно від обставин заявника.

Контакти для консультацій: Телефон: (057) 700-00-00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові для пенсіонерів: де пропонують стабільний заробіток у 30 тисяч та гарні умови

Також Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою

Як повідомляла Politeka, Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови