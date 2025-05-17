Украинцам рассказали, как оформить одноразовую материальную помощь в Харькове.

Жители Харькова и области, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, могут подать заявку на получение одноразовой материальной помощи от областных властей, передает Politeka.

Одноразовая адресная денежная помощь предназначена для следующих категорий граждан:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), особенно те, кто потерял жилье или остался без доходов.

Семьи погибших военнослужащих и лиц, пострадавших в результате войны.

Лица, находившиеся в плену или незаконно удерживаемые во время оккупации.

Лица с инвалидностью, в том числе те, кто ее получил из-за военных действий.

Малообеспеченные семьи или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах (потеря кормильца, тяжелая болезнь и т.п.).

Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, таких как обстрелы, пожары, затопление и т.д.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Харьковскую областную военную администрацию (ОВА), местный совет (ЦНАП) лично, через официальный сайт/электронную почту.

Нужно написать заявление в произвольной форме, по образцу, обычно предоставляемому на месте.

Необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП).

Справка ВПЛ (при наличии).

Документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства (справки, акты, медицинские заключения и т.п.).

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Заявления рассматриваются Комиссией по предоставлению единовременной адресной денежной помощи. Разбирательство может длиться несколько недель.

Сумма выплаты определяется индивидуально в зависимости от обстоятельств заявителя.

Контакты для консультаций Телефон: (057) 700-00-00.

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