Жители Харькова и области, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, могут подать заявку на получение одноразовой материальной помощи от областных властей, передает Politeka.
Одноразовая адресная денежная помощь предназначена для следующих категорий граждан:
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), особенно те, кто потерял жилье или остался без доходов.
Семьи погибших военнослужащих и лиц, пострадавших в результате войны.
Лица, находившиеся в плену или незаконно удерживаемые во время оккупации.
Лица с инвалидностью, в том числе те, кто ее получил из-за военных действий.
Малообеспеченные семьи или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах (потеря кормильца, тяжелая болезнь и т.п.).
Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, таких как обстрелы, пожары, затопление и т.д.
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Харьковскую областную военную администрацию (ОВА), местный совет (ЦНАП) лично, через официальный сайт/электронную почту.
Нужно написать заявление в произвольной форме, по образцу, обычно предоставляемому на месте.
Необходимые документы:
Паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП).
Справка ВПЛ (при наличии).
Документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства (справки, акты, медицинские заключения и т.п.).
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
Заявления рассматриваются Комиссией по предоставлению единовременной адресной денежной помощи. Разбирательство может длиться несколько недель.
Сумма выплаты определяется индивидуально в зависимости от обстоятельств заявителя.
Контакты для консультаций Телефон: (057) 700-00-00.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Работа в Харькове для пенсионеров: где предлагают стабильный заработок в 30 тысяч и хорошие условия
Также Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой
Как сообщала Politeka, Как получить гуманитарную помощь в Харькове: названы главные условия