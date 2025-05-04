Прогноз погоди у Києві на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє зміни та негоду наступної неділі.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 5 по 11 травня та розкрили, чого чекати наступної неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 5 по 11 травня. Тиждень у столиці розпочнеться з гарної погоди. У понеділок, 5-ого числа: очікується хмарне небо, що триматиметься до самого вечора. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +18°C.

Вівторок, 6.05: принесе сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора він повинен послабшати. Денна температура сягне +14°C.

У середу, 7.05: прогнозують прохолодну температуру в межах від +10 до +12°C. Хмари протримаються у столиці увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

У четвер, 8.05: травня синоптики обіцяють від 7 до 15 градусів зі знаком "+". З ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

В п'ятницю 9-ого: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів опустяться до +14 градусів.

В суботу 10-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +19 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Неділя 11-ого: прогнозується пасмурною, проте опадів не очікується. Протримається +7 до +15.

Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє похолодання з опадами.

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