Прогноз погоды в Киеве на неделю с 5 по 11 мая обещает изменения и непогоду в следующую неделю.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 5 по 11 мая и раскрыли, чего ждать в следующее воскресенье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 5 по 11 мая. Неделя в столице начнется с хорошей погоды. В понедельник, 5 числа: ожидается облачное небо, которое будет держаться до самого вечера. Столбики термометров будут колебаться от +13 до +18°C.

Вторник, 6:05: принесет сильный дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру он должен ослабеть. Днем 14°C.

В среду, 7.05: прогнозируют прохладную температуру в пределах от +10 до +12°C. Облака продержатся в столице весь день. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но к середине дня он должен закончиться.

В четверг, 8.05: мая синоптики обещают от 7 до 15 градусов со знаком "+". С утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков.

В пятницу 9-го: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Осадков не прогнозируется. Стопчики термометров опустятся до +14 градусов.

В субботу 10-го числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +19 градусов. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Воскресенье 11-го: прогнозируется облачным, однако осадков не ожидается. Продержится +7 до +15.

Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 5 по 11 мая обещает похолодание с осадками.

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