Допомога в Одесі стала реальним порятунком для багатьох переселенців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.
Однією з провідних ініціатив є проєкт RISE від організації "Карітас-Спес", який реалізовується за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
У рамках програми надають людям, які залишили свої домівки через бойові дії та евакуювалися до Одеської області.
Яка сума?
3 600 гривень на кожного члена домогосподарства.
Підтримка розрахована максимум на 4 особи в родині.
Ця одноразова виплата допомагає переселенцям покрити найнеобхідніші витрати й відновити хоча б базову стабільність у нових умовах.
Фінансова підтримка доступна:
- Родинам з однією дитиною або одним із батьків.
- Багатодітним сім’ям.
- Людям похилого віку.
- Особам з інвалідністю.
- Вагітним жінкам.
- Іншим вразливим категоріям населення.
Допомога надається тільки тим, хто прибув до Одеси чи області протягом останніх 30 днів із зон бойових дій або окупованих територій.
Для участі у програмі особа має відповідати критеріям низького рівня доходу та надати підтверджуючі документи.
Щоб оформити заявку на отримання фінансової підтримки, потрібно підготувати:
Паспорт громадянина України або ID-картку.
Ідентифікаційний код (РНОКПП).
Довідку ВПО.
Інші документи, що підтверджують відповідність заявника умовам програми (за необхідності).
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