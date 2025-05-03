Допомога в Одесі спрямована на переселенців, які наразі не можуть самостійно забезпечити себе або свої родини.

Допомога в Одесі стала реальним порятунком для багатьох переселенців, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Однією з провідних ініціатив є проєкт RISE від організації "Карітас-Спес", який реалізовується за фінансової підтримки Swiss Solidarity.

У рамках програми надають людям, які залишили свої домівки через бойові дії та евакуювалися до Одеської області.

Яка сума?

3 600 гривень на кожного члена домогосподарства.

Підтримка розрахована максимум на 4 особи в родині.

Ця одноразова виплата допомагає переселенцям покрити найнеобхідніші витрати й відновити хоча б базову стабільність у нових умовах.

Фінансова підтримка доступна:

Родинам з однією дитиною або одним із батьків.

Багатодітним сім’ям.

Людям похилого віку.

Особам з інвалідністю.

Вагітним жінкам.

Іншим вразливим категоріям населення.

Допомога надається тільки тим, хто прибув до Одеси чи області протягом останніх 30 днів із зон бойових дій або окупованих територій.

Для участі у програмі особа має відповідати критеріям низького рівня доходу та надати підтверджуючі документи.

Щоб оформити заявку на отримання фінансової підтримки, потрібно підготувати:

Паспорт громадянина України або ID-картку.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Довідку ВПО.

Інші документи, що підтверджують відповідність заявника умовам програми (за необхідності).

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