Помощь в Одессе стала реальным спасением для многих переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Одной из ведущих инициатив является проект RISE от организации "Каритас-Спес", реализуемый при финансовой поддержке Swiss Solidarity.
В рамках программы предоставляют людям, которые покинули свои дома из-за боевых действий и эвакуировались в Одесскую область.
Какая сумма?
3600 гривен на каждого члена домохозяйства.
Поддержка рассчитана максимум на 4 человека в семье.
Эта единовременная выплата помогает переселенцам покрыть самые необходимые затраты и восстановить хотя бы базовую стабильность в новых условиях.
Финансовая поддержка доступна:
- Семьям с одним ребенком или одним из родителей.
- Многодетным семьям.
- Пожилым людям.
- Лицам с инвалидностью.
- Беременные женщины.
- Другим уязвимым категориям населения.
Помощь оказывается только прибывшим в Одессу или область в течение последних 30 дней из зон боевых действий или оккупированных территорий.
Для участия в программе лицо должно отвечать критериям низкого уровня дохода и предоставить подтверждающие документы.
Чтобы оформить заявку на получение финансовой поддержки, нужно подготовить:
Паспорт гражданина Украины или ID-карты.
Идентификационный код (РНОКПП).
Справку ВПЛ.
Другие документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям программы (при необходимости).
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