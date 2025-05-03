Помощь в Одессе направлена ​​на переселенцев, которые не могут самостоятельно обеспечить себя или свои семьи.

Помощь в Одессе стала реальным спасением для многих переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Одной из ведущих инициатив является проект RISE от организации "Каритас-Спес", реализуемый при финансовой поддержке Swiss Solidarity.

В рамках программы предоставляют людям, которые покинули свои дома из-за боевых действий и эвакуировались в Одесскую область.

Какая сумма?

3600 гривен на каждого члена домохозяйства.

Поддержка рассчитана максимум на 4 человека в семье.

Эта единовременная выплата помогает переселенцам покрыть самые необходимые затраты и восстановить хотя бы базовую стабильность в новых условиях.

Финансовая поддержка доступна:

Семьям с одним ребенком или одним из родителей.

Многодетным семьям.

Пожилым людям.

Лицам с инвалидностью.

Беременные женщины.

Другим уязвимым категориям населения.

Помощь оказывается только прибывшим в Одессу или область в течение последних 30 дней из зон боевых действий или оккупированных территорий.

Для участия в программе лицо должно отвечать критериям низкого уровня дохода и предоставить подтверждающие документы.

Чтобы оформить заявку на получение финансовой поддержки, нужно подготовить:

Паспорт гражданина Украины или ID-карты.

Идентификационный код (РНОКПП).

Справку ВПЛ.

Другие документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям программы (при необходимости).

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