Грошова допомога в Одесі стала реальною можливістю для багатьох внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Грошова допомога в Одесі стає в нагоді тим переселенцям, які поки не в змозі самостійно забезпечити себе або свою родину, повідомляє Politeka.

Однією з найбільших ініціатив є підтримка від організації "Карітас-Спес", що в рамках проєкту RISE. Грошова допомога в Одесі нею надається завдяки підтримці Swiss Solidarity.

Зараз багато людей, що покинули свої домівки через війну, стикаються з проблемою забезпечення базових потреб. Для таких осіб, які опинилися в нашому регіоні, є можливість отримати 3 600 гривень. Ці кошти допоможуть покрити найнагальніші витрати та забезпечити певний рівень стабільності в житті.

Програма надає одноразову виплату кожному домогосподарству, що складається з 3 600 грн на кожного члена сім'ї, але не більше чотирьох осіб. Ця сума може стати важливою підмогою для родин, що пережили евакуацію з небезпечних територій або з місць, де тривають бойові дії.

Важливо, що грошова допомога в Одесі та осласті надається лише тим, хто перебрався до регіону протягом останніх 30 днів з окупованих територій або зон бойових дій. На гроші можуть претендувати родини з однією дитиною або одним батьком, багатодітні, люди похилого віку, особи з інвалідністю, вагітні жінки та інші вразливі групи населення.

Відповідно до умов, щоб отримати підтримку, особа має відповідати вимогам щодо низького рівня доходу, а також мати відповідні документи. Щоб подати заявку, потрібно підготувати певний пакет документів: паспорт або ID-картка, довідка ВПО, ідентифікаційний код, а також інші підтверджуючі документи, залежно від ситуації.

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