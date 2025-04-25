Денежная помощь в Одессе пригодится тем переселенцам, которые пока не в состоянии самостоятельно обеспечить себя или свою семью, сообщает Politeka.

Одной из крупнейших инициатив является поддержка от организации "Каритас-Спес" в рамках проекта RISE. Денежная помощь в Одессе предоставляется благодаря поддержке Swiss Solidarity.

Сейчас многие люди, покинувшие свои дома из-за войны, сталкиваются с проблемой обеспечения базовых потребностей. Для таких лиц, оказавшихся в нашем регионе, есть возможность получить 3600 гривен. Эти средства помогут покрыть самые неотложные расходы и обеспечить определенный уровень стабильности в жизни.

Программа предоставляет единовременную выплату каждому домохозяйству, состоящему из 3 600 грн на каждого члена семьи, но не более четырех человек. Эта сумма может стать важным подспорьем для семей, переживших эвакуацию с опасных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия.

Важно, что денежная помощь в Одессе и осласти предоставляется только тем, кто перебрался в регион в течение последних 30 дней с оккупированных территорий или зон боевых действий. На деньги могут претендовать семьи с одним ребенком или одним отцом, многодетные, пожилые люди, лица с инвалидностью, беременные женщины и другие уязвимые группы населения.

В соответствии с условиями, чтобы получить поддержку, лицо должно отвечать требованиям относительно низкого уровня дохода, а также соответствующие документы. Чтобы подать заявку, нужно подготовить определенный пакет документов: паспорт или ID-карту, справку ВПЛ, идентификационный код, а также другие подтверждающие документы в зависимости от ситуации.

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