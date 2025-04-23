Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі буде надходити разом із пенсійними виплатами, тож розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі фінансується Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Politeka.

Ця грошова допомога для пенсіонерів в Одесі триває протягом чотирьох місяців. І хоч оформляти нічого не потрібно, питання “а чи я маю право?” турбує багатьох.

Допомога від ООН орієнтована на літніх людей, які живуть у зоні бойових дій або в безпосередній близькості до них. Окрім місця проживання, ключовим критерієм є розмір державних виплат.

Якщо вони не перевищують 3250 гривень і ви раніше не отримували підтримки від міжнародних організацій чи як внутрішньо переміщена особа, є висока ймовірність, що грошова допомога для пенсіонерів в Одесі вже надійшла або надійде найближчим часом.

Механізм працює без зайвої бюрократії. Реєстри формуються спільно Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом та представниками ООН. Враховується місце реєстрації, розмір виплат. Власне на основі цих даних і визначається право на додаткову фінансову підтримку.

З листопада минулого року відбулися зміни. Тепер поріг для участі у програмі трохи підвищено з 3000 до 3250 гривень. Кошти, які надаються потребуючим визначаєть індивідуально. Мінімальна сума доплати - 100 грн. Тобто якщо ви, наприклад, отримуєте 2400 від держави, то вам додадуть ще 850 грн. Заяви писати не потрібно, а кошти надходять прямо на картку громадянина.

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