У 2025 році ООН продовжує реалізацію програми фінансової підтримки для українців, серед яких передбачена допомога пенсіонерам в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Йдеться про громадян, які отримують пенсію меншу за 3 250 гривень. Адже мінімальні пенсійні виплати в Україні на цей рік становлять лише 2 361 грн — нижче за прожитковий мінімум.

Щоб отримати гроші, необхідно одночасно відповідати трьом умовам: проживати в зоні бойових дій (зокрема в Запорізькій області), мати пенсію менше 3 250 гривень та не отримувати міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року. Заявку подавати не потрібно — дані беруться з державних реєстрів.

Також для переселенців та тих, хто повернувся з евакуації, передбачена одноразова грошова підтримка — 10 800 грн на три місяці (по 3 600 гривень щомісяця). Її можуть отримати внутрішньо переміщені особи зі статусом ВПО не пізніше ніж 6 місяців тому, якщо вони живуть у визначених регіонах, включно із Запорізькою областю. Важливо, щоб місячний дохід у родині не перевищував 5 400 грн на одну особу, і не було підтримки від інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Нагадаємо, що після індексації пенсій з 1 квітня середній розмір пенсії в Запорізькій області становить 6 647 грн. Водночас інфляція за рік склала понад 14%, тому підтримка від міжнародних організацій, зокрема допомога пенсіонерам в Запоріжжі, залишається актуальною для багатьох літніх людей.

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