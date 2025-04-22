В 2025 г. ООН продолжает реализацию программы финансовой поддержки для украинцев, среди которых предусмотрена помощь пенсионерам в Запорожье, сообщает Politeka.

Речь идет о гражданах, получающих пенсию менее 3 250 гривен. Ведь минимальные пенсионные выплаты в Украине на этот год составляют лишь 2 361 грн — ниже прожиточного минимума.

Чтобы получить деньги, необходимо одновременно отвечать трем условиям: проживать в зоне боевых действий (в частности в Запорожской области), иметь пенсию менее 3250 гривен и не получать международную помощь с 1 марта 2023 года. Заявку подавать не нужно – данные берутся из государственных реестров.

Также для переселенцев и вернувшихся из эвакуации предусмотрена одноразовая денежная поддержка — 10 800 грн в три месяца (по 3 600 гривен ежемесячно). Ее могут получить внутренне перемещенные лица со статусом ВПЛ не позднее 6 месяцев назад, если они живут в определенных регионах, включая Запорожскую область. Важно, чтобы месячный доход в семье не превышал 5400 грн на одного человека, и не было поддержки от других международных организаций в течение последних трех месяцев.

Напомним, что после индексации пенсий с 1 апреля средний размер пенсии в Запорожской области составляет 6647 грн. В то же время инфляция за год составила более 14%, поэтому поддержка от международных организаций, в том числе помощь пенсионерам в Запорожье, остается актуальной для многих пожилых людей.

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