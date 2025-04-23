Денежная помощь для пенсионеров в Одессе будет поступать вместе с пенсионными выплатами, так что рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе финансируется Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Одессе длится четыре месяца. И хотя оформлять ничего не нужно, вопрос "а имею ли я право?" беспокоит многих.

Поддержка от ООН ориентирована на пожилых людей, живущих в зоне боевых действий или в непосредственной близости от них. Кроме места жительства, ключевым критерием является размер государственных выплат.

Если они не превышают 3250 гривен и вы раньше не получали поддержки от международных организаций или как внутренне перемещенное лицо, есть высокая вероятность, что денежная помощь для пенсионеров в Одессе уже поступила или поступит в ближайшее время.

Механизм работает без излишней бюрократии. Реестры формируются совместно с Министерством социальной политики, Пенсионным фондом и представителями ООН. Учитывается место регистрации, размер выплат. На основе этих данных и определяется право на дополнительную финансовую поддержку.

С ноября прошлого года произошли изменения. Теперь порог для участия в программе немного повышен с 3000 до 3250 гривен. Средства, предоставляемые нуждающимся определяют индивидуально. Минимальная сумма доплаты – 100 грн. То есть, если вы, например, получаете 2400 от государства, то вам добавят еще 850 грн. Заявления писать не нужно, а средства поступают прямо на карту гражданина.

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