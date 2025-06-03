Грошова допомога в Одесі для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжує надаватися в межах актуального проєкту, спрямованого на підтримку родин, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.
Фінансування забезпечує організація Caritas Odesa UGCC у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Реєстрація на участь у програмі наразі відкрита для ВПО, які проживають в Одесі або Одеській області.
Проєкт передбачає компенсацію витрат на оренду дому та оплату комунальних послуг терміном до 6 місяців. Важливо, що учасники програми самостійно обирають домівку, а на весь період дії допомоги їх супроводжують кейс-менеджери, допомагаючи адаптуватися в нових громадах.
Хто може подати заявку:
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переселенці, які наразі мешкають у місцях колективного проживання;
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ВПО, які орендують дім, але ризикують залишитися без нього;
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Новоприбулі переселенці, зареєстровані в Одесі чи області з серпня 2024 року;
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Особи, які перебувають у вразливому становищі (наприклад, постраждали від насильства, мають особливі потреби тощо).
Щоб подати попередню заявку, потрібно заповнити спеціальну Google-форму. Після цього представник Caritas зв’яжеться з заявником для проходження співбесіди.
Необхідні документи:
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Паспорт та ІПН;
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Довідка ВПО;
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Документ, що підтверджує вразливість (за наявності);
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Довідка про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо);
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Договір оренди житла;
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Копії документів на право власності орендованого житла.
Грошова допомога в Одесі передбачає поступовий перехід учасників програми до самостійної оплати житла після завершення компенсаційного періоду.
Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 336 734 (пн–пт з 09:30 до 16:00).
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