Грошова допомога в Одесі може бути надана за умови пред'явлення відповідних документів.

Грошова допомога в Одесі для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжує надаватися в межах актуального проєкту, спрямованого на підтримку родин, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Фінансування забезпечує організація Caritas Odesa UGCC у межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Реєстрація на участь у програмі наразі відкрита для ВПО, які проживають в Одесі або Одеській області.

Проєкт передбачає компенсацію витрат на оренду дому та оплату комунальних послуг терміном до 6 місяців. Важливо, що учасники програми самостійно обирають домівку, а на весь період дії допомоги їх супроводжують кейс-менеджери, допомагаючи адаптуватися в нових громадах.

Хто може подати заявку:

переселенці, які наразі мешкають у місцях колективного проживання;

ВПО, які орендують дім, але ризикують залишитися без нього;

Новоприбулі переселенці, зареєстровані в Одесі чи області з серпня 2024 року;

Особи, які перебувають у вразливому становищі (наприклад, постраждали від насильства, мають особливі потреби тощо).

Щоб подати попередню заявку, потрібно заповнити спеціальну Google-форму. Після цього представник Caritas зв’яжеться з заявником для проходження співбесіди.

Необхідні документи:

Паспорт та ІПН;

Довідка ВПО;

Документ, що підтверджує вразливість (за наявності);

Довідка про доходи (ОК-5, ОК-7 тощо);

Договір оренди житла;

Копії документів на право власності орендованого житла.

Грошова допомога в Одесі передбачає поступовий перехід учасників програми до самостійної оплати житла після завершення компенсаційного періоду.

Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 336 734 (пн–пт з 09:30 до 16:00).

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