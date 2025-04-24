Місцеві все частіше задаються запитанням, чи зміняться тарифи на електроенергію в Одесі та області з 1 травня 2025 року.

Тарифи на електроенергію в Одесі та області поки не планують піднімати, однак не варто розлаблятися, бо це все одно станеться, повідомляє Politeka.

Наразі уряд не планує переглядати тарифи на електроенергію в Одесі та області, тож жителі регіону платитимуть за кіловат-годину стільки ж, як і до завершення опалювального сезону.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з 1 травня українці й надалі сплачуватимуть 4 гривні 32 копійки. Такі тарифи на електроенергію в Одесі та області залишаються чинними згідно з постановою уряду №632. Тобто, кардинальних змін у платіжках у найближчому майбутньому не очікується.

Для тих, хто користується двозонними лічильниками, є можливість навіть трохи зекономити. У нічні години, тобто з 23:00 до 07:00, вартість кіловат-години становить 2,16. Такий підхід стимулює людей переносити споживання світла на менш завантажений період доби.

Окрема система діє для тих, хто використовує електроопалення. Раніше, з жовтня до кінця квітня, вони мали пільгову ставку 2,64 за умови, що обсяг споживання не перевищував дві тисячі кіловат. Та навіть після закінчення опалювального сезону для цієї категорії українців залишаються деякі пом’якшення.

Тепер повну ціну вони сплачуватимуть лише за надлишкове використання. Все, що вкладається в ліміт, обходитиметься дешевше. У Міністерстві енергетики продовжують запевняти, що на цей момент немає жодних планів щодо зміни тарифної політики.

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