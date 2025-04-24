Местные все чаще задаются вопросом, изменятся ли тарифы на электроэнергию в Одессе и области с 1 мая 2025 года.

Тарифы на электроэнергию в Одессе и области пока не планируют поднимать, однако не стоит расслабляться, потому что это все равно произойдет, сообщает Politeka.

Пока правительство не планирует пересматривать тарифы на электроэнергию в Одессе и области, поэтому жители региона будут платить за киловатт-час столько же, как и до завершения отопительного сезона.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 мая украинцы и дальше будут платить 4 гривны 32 копейки. Такие тарифы на электроэнергию в Одессе и области остаются в силе согласно постановлению правительства №632. То есть кардинальных изменений в платежках в ближайшем будущем не ожидается.

Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, есть возможность даже немного сэкономить. В ночные часы, то есть с 23:00 до 07:00, стоимость киловатт-часа составляет 2,16.

Отдельная система работает для тех, кто использует электроотопление. Ранее, с октября по конец апреля, они имели льготную ставку 2,64 при условии, что объем потребления не превышал две тысячи киловатт. И даже после окончания отопительного сезона для этой категории украинцев остаются некоторые смягчения.

Теперь полную цену они будут платить только за избыточное использование. Все, что вкладывается в лимит, будет обходиться дешевле. В Министерстве энергетики продолжают уверять, что на данный момент нет никаких планов по изменению тарифной политики.

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