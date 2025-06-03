Денежная помощь в Одессе может быть предоставлена ​​при предъявлении соответствующих документов.

Денежная помощь в Одессе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжает предоставляться в рамках актуального проекта, направленного на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Финансирование обеспечивает организация Caritas Odesa UGCC в рамках инициативы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Регистрация на участие в программе открыта для ВПЛ, проживающих в Одессе или Одесской области.

Проект предусматривает компенсацию расходов по аренде дома и оплату коммунальных услуг сроком до 6 месяцев. Важно, что участники программы самостоятельно выбирают дом, а на весь период действия их сопровождают кейс-менеджеры, помогая адаптироваться в новых общинах.

Кто может подать заявку:

переселенцы, которые живут в местах коллективного проживания;

ВПЛ, которые арендуют дом, но рискуют остаться без него;

Новоприбывшие переселенцы, зарегистрированные в Одессе или области с августа 2024;

Лица, находящиеся в уязвимом положении (например, пострадавшие от насилия, особые потребности и т.п.).

Чтобы подать предварительную заявку, нужно заполнить специальную форму Google . После этого представитель Caritas свяжется с заявителем для прохождения собеседования.

Необходимые документы:

Паспорт и ИНН;

Справка ВПЛ;

Документ, подтверждающий уязвимость (при наличии);

справка о доходах (ОК-5, ОК-7 и т.п.);

Договор аренды жилья;

Копии документов о праве собственности арендованного жилья.

Денежная помощь в Одессе предусматривает постепенный переход участников программы к самостоятельной оплате жилья после завершения компенсационного периода.

Для консультаций работает горячая линия: 0 800 336 734 (пн–пт с 09:30 до 16:00).

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