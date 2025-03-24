Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у вівторок, 25 березня 2025 року, на території Харківської області, пише Політека.
В "Укренерго" повідомили, що в результаті погіршення погодних умов (сильний вітер і дощі) у понеділок, було знеструмлено десятки населених пунктів одразу в кількох областях.
На тлі несприятнивої погоди в Україні спостерігається зростання рівня споживання електроенергії. На це впливає як зниження температури, якщо порівнювати з показниками на кінець минулого тижня, так і хмарність, яка перешкоджає роботи побутових сонячних електростанцій.
При цьому українським енергетикам зараз доводиться продовжувати аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, аби усунути наслідки масованих російських атак, повідомляє Політека.
При цьому наразі в Харківській області графіки відключення світла на 25 березня плануються лише локальні. Зокрема енергетики попереджають, що в Чугуєві у вівторок через обрізання гілок без електроенергії з 8:00 до 17:00 залишаться мешканці будинків по вулиці Стадіонна та провулку Медичний.
Стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла в Харкові та області на 25 березня наразі немає потреби запроваджувати.
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться і буде застосовано додаткові обмеження, про це окремо повідомлять на сайті обленерго, а також на сторінках територіальних громад.
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