Энергетики рассказали об ухудшении ситуации в энергосистеме и графиках отключения света в Харьковской области на 25 марта 2025 года.

Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать во вторник, 25 марта 2025 года, на территории Харьковской области, пишет Политека.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер и дожди) в понедельник были обесточены десятки населенных пунктов сразу в нескольких областях.

На фоне неблагоприятной погоды в Украине наблюдается рост потребления электроэнергии. На это влияет как снижение температуры, если сравнивать с показателями на конец прошлой недели, так и облачность, препятствующая работе бытовых солнечных электростанций.

При этом украинским энергетикам сейчас приходится продолжать аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, чтобы устранить последствия массированных российских атак, сообщает Политека.

При этом в Харьковской области графики отключения света на 25 марта планируются только локальные. В частности, энергетики предупреждают, что в Чугуеве во вторник из-за обрезки веток без электроэнергии с 8:00 до 17:00 останутся жильцы домов по улице Стадионная и переулку Медицинский.

Стабилизационные и аварийные графики отключения света в Харькове и области на 25 марта пока нет необходимости вводить.

Если ситуация в энергосистеме изменится и будут применены дополнительные ограничения, об этом отдельно сообщат на сайте облэнерго, а также на страницах территориальных общин.

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