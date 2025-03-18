Місцеві зафіксували подорожчання продуктів у Харкові, що вже б'є по гаманцю.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося основних інгредієнтів для будь-якого тіста чи випічки, пише Політека.

За даними Мінфіну, ціни на цукор, сіль та борошно знову зросли в березні 2025 року, що викликає невдоволення серед споживачів.

Серед базового споживчого кошика, найбільше виріс в ціні цукор. Вартість кілограма кристалічного цукру в березні 2025 року склала 35,17 грн, що на 0,57 більше, ніж у лютому. У різних супермаркетах вартість коливається від 32,90 до 42,00.

Що стосується солі, то її цінники теж переписали. Морська сіль, до прикладу, коштує 36,89 грн за кілограм, що на 1,11 дорожче, ніж у лютому. Різниця між магазинами становить від 33,88 до 39,90 гривень.

З іншого боку, вартість борошна показала деяке зниження. Так, пшеничне борошно "Хуторок" стало дешевшим: упаковка 1 кг впала з 30,44 грн до 24,99, а 2-кілограмова упаковка - з 56,67 до 54,54.

Подорожчання продуктів у Харкові стає проблемою для багатьох родин. Постійне підвищення вартості базових позицій значно ускладнює економічне становище споживачів, особливо тих, хто має обмежений бюджет.

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