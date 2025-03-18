Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося основних інгредієнтів для будь-якого тіста чи випічки, пише Політека.

За даними Мінфіну, ціни на цукор, сіль та борошно знову зросли в березні 2025 року, що викликає невдоволення серед споживачів.

Серед базового споживчого кошика, найбільше виріс в ціні цукор. Вартість кілограма кристалічного цукру в березні 2025 року склала 35,17 грн, що на 0,57 більше, ніж у лютому. У різних супермаркетах вартість коливається від 32,90 до 42,00.

супермаркет

Що стосується солі, то її цінники теж переписали. Морська сіль, до прикладу, коштує 36,89 грн за кілограм, що на 1,11 дорожче, ніж у лютому. Різниця між магазинами становить від 33,88 до 39,90 гривень.

З іншого боку, вартість борошна показала деяке зниження. Так, пшеничне борошно "Хуторок" стало дешевшим: упаковка 1 кг впала з 30,44 грн до 24,99, а 2-кілограмова упаковка - з 56,67 до 54,54.

Подорожчання продуктів у Харкові стає проблемою для багатьох родин. Постійне підвищення вартості базових позицій значно ускладнює економічне становище споживачів, особливо тих, хто має обмежений бюджет.

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