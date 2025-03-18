Местные зафиксировали подорожание продуктов в Харькове, уже бьющего по кошельку.

Подорожание продуктов в Харькове коснулось основных ингредиентов любого теста или выпечки, пишет Политека.

По данным Минфина, цены на сахар, соль и муку снова выросли в марте 2025 года, что вызывает недовольство среди потребителей.

Среди базовой потребительской корзины больше всего вырос в цене сахар. Стоимость килограмма кристаллического сахара в марте 2025 года составила 35,17 грн., что на 0,57 больше, чем в феврале. В разных супермаркетах стоимость колеблется от 32,90 до 42,00.

Что касается соли, то ее ценники тоже переписали. Морская соль, например, стоит 36,89 грн за килограмм, что на 1,11 дороже, чем в феврале. Разница между магазинами составляет от 33,88 до 39,90 гривен.

Не считая того, цена муки показала некое понижение. Так, пшеничная мука "Хуторок" стала дешевле: упаковка 1 кг упала с 30,44 грн до 24,99, а 2-килограммовая упаковка – с 56,67 до 54,54.

Подорожание продуктов в Харькове становится проблемой для многих семей. Постоянное повышение стоимости базовых позиций значительно усложняет экономическое положение потребителей, особенно имеющих ограниченный бюджет.

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