Експерти гідрометцентру детально розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Харківській області на середу, 12 березня 2025 року, здивує контрастом між температурою та штормовими поривами вітру, повідомляє Політека.

У регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що 12 березня очікуються небезпечні метеорологічні явища – оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності через загрозу штормових поривів вітру швидкістю до 15-20 метрів за секунду.

За прогнозом синоптиків, у середу на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Лише вночі на область супуститься слабкий туман, пише Політека.

Синоптики також попереджають про сильний південно-західний вітер швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду в середу, а місцями, особливо вранці та вдень, із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +7+9 градусів тепла, а вдень підніметься до +16+18. В області вночі показники термометрів опустяться до +6+11 градусів, а вдень піднімуться до +15+20.

Повідомляється також, що 13 березня в регіоні буде сухо, без опадів, тепло (до +15+20 градусів), при цьому пануватиме мінлива хмарність. А от 14 числа знову увірвуться дощі, хоч і невеликі, а потепління продовжиться, місцями буде аж до +22 градусів.

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