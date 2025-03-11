Эксперты гидрометцентра подробно рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Харьковской области на среду, 12 марта 2025 года, удивит контрастом между температурой и штормовыми порывами ветра, сообщает Политека.

В региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что 12 марта ожидаются опасные метеорологические явления – объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за угрозы штормовых порывов ветра скоростью до 15-20 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в среду на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Лишь ночью на область спустится слабый туман, пишет Политека.

Синоптики также предупреждают о сильном юго-западном ветре скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а местами, особенно утром и днем, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +7+9 градусов тепла, а днем ​​поднимется до +16+18. В области ночью показатели термометров опустятся до +6+11 градусов, а днем ​​поднимутся до +15+20.

Сообщается также, что 13 марта в регионе будет сухо, без осадков, тепло (до +15+20 градусов), при этом будет облачно с прояснениями. А вот 14 числа снова ворвуться дожди, хоть и небольшие, а потепление продолжится, местами будет аж до +22 градусов.

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