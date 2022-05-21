На Харківщині знайшли поховання 6 окупантів, серед яких і підполковник Герасимов.

Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, за словами Болвінова, на Харківщині в Золочівському районі знайшли поховання шести російських окупантів, яких поховали місцеві жителі.

Тепер співробітники поліції ексгумували тіла військових ворожої держави, щоб підготувати їх до передачі відповідно до міжнародних процедур.

При цьому Болвінов підкреслив, що в поліції повідомили про те, що були знайдені могили на різних вулицях населеного пункту без будь-яких знаків – на них тільки стояли саморобні хрести.

"Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих", - розповів він.





Болвінов також уточнив, що всього знайшли шість тіл загиблих військових РФ. Вони всі були у форменому одязі російських збройних сил. Один зі знайдених загиблих-підполковник Герасимов В. С.

"Коли ми допитали місцевих жителів, ми дізналися, що це поховали місцеві, тому що це "по-православному", – додав він.

Нагадаємо, ЗСУ на Харківщині перехитрили окупантів, форсувавши Сіверський Донець.

Також повідомлялось, що окупанти намагаються в захопленому Ізюмі забрати чоловіків до себе на службу.

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