Траса Чугуїв-Харків опинилася під вогнем окупантів. Ворог холоднокровно розстрілював авто з мирними жителями.

Кадри з місця атаки появляться в Мережі, повідомляє Politeka.net.

Так, повідомляється, що вони були зроблені біля села Мала Рогань.

"Солдати 138-ї бригади ЗС РФ розстріляли більше двадцяти цивільних машин на магістралі Київ-Харків - Довжанський поблизу села Мала Рогань, і на дорозі Мала Рогань-Рогань. Частину загиблих мирних жителів вдалося забрати тільки зараз", - повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, 138-а бригада вийшла сюди 27 лютого і влаштувала справжній терор.

"Будь-який українець для російських військ є ворогом, кожен українець - мета. Росіяни повністю зупинили рух на дорозі, і розстрілювали будь-які машини. У важких боях 25-27 березня українські воїни 92-ї бригади і добровольчі загони вибили російських військових злочинців з Малої Рогані і звільнили трасу", - повідомляв Бутусов.

Додамо, раніше в Міноборони України повідомили, що українські захисники "зачистили" село Мала Рогань Харківської області, яке днями відбили від окупанта.

"Зруйновані будинки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова", - констатували в Міноборони.

Тим часом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу російські війська завдали 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по районах П'ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Зафіксовано близько 380 обстрілів з «Граду» і «Смерчу». У Салтівці ворог пошкодив газопровід - була сильна пожежа.

Окупанти також обстріляли Дергачі. Одна людина загинула, троє отримали поранення.

Найгарячішою точкою залишається Ізюм - там тривають бої і постійні обстріли.

Нагадавши, під Черніговом окупанти розстріляли волонтерів, які допомагали місцевим жителям евакуюватися.

Також Politeka.net повідомляла, що окупантам на Харківщині дали потужну відсіч.

Крім того Politeka.net писала, що у Генштабі ЗСУ повідомили про нові успіхи українських захисників.